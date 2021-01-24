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【北斗】北斗市議会の議会改革推進特別委員会（白戸昭司委員長）は昨年３...
２０１１年３月１２日の福島第一原発の爆発から１０年。宍戸慈さんは当時...
■函館市花園町、会社員、佐伯秀信さん（５７） 私は当時、函館陸上自...
■ベイエリア厳かに 金森神社 函館市の金森赤レンガ倉庫群・ＢＡＹはこ...
■「らぁめん めんきち」（函館市桔梗３）店主、佐藤裕治さん（４０） ...
学校では、教員が共同で主題を設け、役割を分担し、協業して追究し、成果...
■函館市五稜郭町、自営業 住山千尋さん（３９） 当時、私は東京の飲...
■船体照らす大輪の花 摩周丸 昨年は１７年ぶりに塗装など修繕作業のた...
正月早々に初詣に行き、おみくじを引いた。結果は「大吉」。そのくじによ...
美原商店街振興組合（山本大樹理事長、加盟８０社）は２３日から、豪華賞...
【北斗】ソフトテニスの第４７回南北海道高校選抜インドア大会（函館ソフ...
函館大谷短大で１８日、生命保険協会函館協会（石桁健司会長）の出前講座...
「とかち帯広うまいものフェア」（帯広物産協会主催）が２３日、テーオー...
○…函館市中央図書館は３０日午後２時から、郷土の歴史講座「北海道立函...
函館市文学館は２３日、今年度３回目の「函館・文学の道しるべ」として、...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２３日、はこだてみらい館で「持続可...
道教育大函館校の学生でつくり、ＬＧＢＴ（性的少数者）の支援を考える「...
一昨年７月の参院選を巡って、広島の地元県議や市町村長に現金を渡したと...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２３日、函館北洋ビルで「漁業就...