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函館市は今年度、例年以上に雇用促進事業に力を入れている。深刻な人口減...
訪問安否確認サービスを主体に会食・茶話会など地域の高齢者を支える在宅...
日本語を学ぶ海外の学生らを対象にした「第３５回日本語日本文化講座夏期...
はこだて・ブリ消費拡大推進協議会（会長・高谷則幸渡島総合振興局水産課...
新型コロナウイルスワクチンを企業や大学などの職域単位で接種する「職域...
五稜郭を舞台に１１日に開幕した函館の歴史を市民キャストが演じる市民創...
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中学軟式野球の第１３回全日本少年春季大会函館支部大会（函館軟式野球連...
函館軟野連あさ野球...
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カトリック湯川教会（函館市駒場町）を拠点に、函館市内・近郊の高校生や...
東京パラリンピックの陸上競技、女子２００メートル（Ｔ４７）が３日、オ...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は８月３１日、７月の雇用失業情勢を...
【七飯】函館開発建設部と国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所（寒...
函館市企業局交通部は３日、市電８１０１号車を駒場車庫から京王重機整備...
○…五稜郭タワー（中野恒社長）は７、８の両日午後７時から「月下美人鑑...
函館市山の手２の陶芸教室「函館バウハウス工房」（函館市山の手２、佐藤...