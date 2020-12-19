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【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」は、今年から本格的に修学旅行...
国の観光需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」などの効果もあり、観光や個...
新型コロナウイルスの流行による影響を受け、はこだてフィルムコミッショ...
２０００年１１月２０日に児童虐待防止法が施行されたのを記念して１１月...
世界文化遺産登録に向けて、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関...
松前町の小中一貫型学校「松前学園」（学園長・松城小岩井栄一校長）は、...
終活に関する相談や支援を行う一般社団法人日本終活協会（函館市富岡町２...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、テレワークなど新たな働き方の導入...
【北斗】人口減少・少子高齢化が進行する将来像を見据え、北斗市は公共交...
函館市船見町で１９０８（明治４１）年に建設された歴史的建造物、旧ロシ...
ＡＮＡ（全日空）とエア・ドゥは１９日、視界不良と函館空港の除雪作業の...
冬型の気圧配置が続いた影響で、１９日の渡島・桧山は断続的な雪となった...
【北斗】２１日の冬至に合わせて、北斗市健康センター・せせらぎ温泉（本...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後３時） 【小 児 科】はるこども...
【旭川】旭川市は１９人、同市で１０人が新型コロナウイルスに感染したと...
【札幌】道と札幌市は１９日、道検査分で函館市内の１人、渡島管内の３人...
市立函館保健所は１９日、函館市内で新たに７０代女性１人が新型コロナウ...
ハートランドフェリーは１９日、低気圧の影響で江差―奥尻間の１往復２便...
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、道などが５人以上の飲食の自粛を...