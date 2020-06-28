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６月に解禁され、２日朝、函館漁港で初水揚げがあった道南スルメイカ漁。...
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、休校となっていた道南の多く...
【厚沢部】渡島・桧山管内で唯一、地域活性化拠点施設として効果的な取り...
【七飯】大沼、軍川、東大沼の３小学校と大沼中学校が統合し、道南初の義...
函館市は「第２期函館市子ども・子育て支援事業計画」を策定した。今年度...
新型コロナウイルスの感染拡大を阻止するための「緊急事態宣言」が全国へ...
新型コロナウイルス感染拡大を受けて、ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」...
江差福祉会の障害者授産施設「知内ＦＤセンター」（知内町湯ノ里）が、２...
函館市社会福祉協議会（市社協、大槻寅男会長）は、市総合福祉センター（...
ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、在宅勤務が可能な「テレワーク」を導入...
道南の宿泊研修施設などで新型コロナウイルスの集団感染防止に向けた取り...
１年の折り返しとなる６月３０日、函館市などの神社では、半年間の無事を...
渡島総合振興局は今年度から５カ年で、料理人を対象にした産地見学会の開...
【七飯】大沼国定公園の小沼周辺でスイレンが見ごろを迎えた。大きな葉の...
公明党の横山信一参議・復興副大臣が２７日、あいさつのため函館新聞社を...
国内外で猛威を振るっている新型コロナウイルス。取材に出向くと、いまだ...
道は、今年度の道職員採用試験と公立小中学校事務職員採用試験の申し込み...
函館市は、市内で在宅療養している神経難病患者とその家族を対象としたサ...
〇…ＪＡ新はこだて（輪島桂組合長）が展開する牛乳・乳製品の消費拡大運...