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【北斗】ハウスで栽培した軟白ネギの収穫と出荷作業が、市内の農家で進ん...
昨夏の記録的な暑さを受け２０２１年産水稲の生産で、５割の生産者が気候...
道がまとめた２０２１年の道内漁業生産高（速報値）によると、数量は前年...
【北斗】厳しい寒さが続く中、市細入のビールハウス内でサラダ用の葉野菜...
【江差】桧山振興局はこのほど、２０２１年の桧山管内での漁業生産高（速...
道は、今年度の道産業貢献賞（農業関係功労者）の受賞者を決めた。道南か...
ホクレン函館支所（函館市宮前町）は、２月９日の「ふっくりんこ」の日に...
道農政事務所函館地域拠点（齋藤繁雄支局長）はこのほど、道南での農林水...
【厚沢部】町はこのほど、町役場で今年度の新規就農者・後継就農者認定式...
渡島総合振興局は、渡島管内（八雲町熊石地区を除く）の２０２１年の漁業...
新型コロナウイルスの状況（２５日）...
【札幌】鈴木直道知事は２５日の定例記者会見で、３月６日が期限となって...
ＪＲ北海道は２５日、室蘭線長万部―大岸付近の除雪作業のため運休が続い...
道警は２５日、函館方面本部の３０代男性警部補と函館西署刑事部門の２０...
渡島教育局は２５日、函館西高校で生徒への新型コロナウイルス感染を確認...
函館市内の私立高校８校は２５日、２０２２年度一般入試の合格者を発表し...
第１回定例函館市議会が２５日開会し、工藤寿樹市長が２０２２年度市政執...
【福島】町は、全道・全国から多様な若者などを受け入れる人材交流の拠点...