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今季の道南スルメイカ漁が１月末で終了し、函館市水産物地方卸売市場での...
函館市亀田港町の安川農園（安川満江代表）のビニールハウスで、無加温で...
函館市中島廉売（中島町）内の紺地鮮魚（紺地慶一社長）は、店頭のゴッコ...
【森】町濁川地区で、地熱水を熱源にした今季の促成キュウリの収穫と出荷...
【厚沢部】厚沢部町内のビニールハウスで伏せ込み栽培したグリーンアスパ...
渡島総合振興局は、２０２１年の渡島管内の農作物概況をまとめた。７月中...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会（札幌）は、２２日午後１時からフ...
【北斗】シャキシャキとした歯触りが特徴の西洋野菜「チコリー」の収穫が...
【乙部】自ら生産した農産物を漬物に加工する町内の農業者組織「千岱野つ...
【知内】道内一のニラ産地知内町で、ブランドニラ「北の華」を新年始めに...
【乙部】町は、新型コロナウイルスの感染予防と拡大防止のため休館してい...
函館市のＮＰＯ法人「のこたべ」（平島美紀江代表）は５日、オンラインイ...
道南の有資格者でつくる「野菜ソムリエコミュニティ函館」（会員３６人）...
【札幌】鈴木直道知事は４日の定例記者会見で、３回目の新型コロナウイル...
【七飯】町と町教委は、新年度に採用する会計年度任用職員を募集している...
【札幌、旭川、小樽】道などは４日、道内で新たに３５４３人が新型コロナ...
市立函館保健所は４日、函館市内で新たに２００人の新型コロナウイルス感...