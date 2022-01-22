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【乙部】自ら生産した農産物を漬物に加工する町内の農業者組織「千岱野つ...
【知内】道内一のニラ産地知内町で、ブランドニラ「北の華」を新年始めに...
今季の道南スルメイカ漁が、ほぼ終了した。函館市農林水産部によると、市...
【厚沢部】雪の下で寝かせた「雪の下メークイン」を掘り起こす作業が、町...
【北斗】市千代田の高坂農園（高坂重勝代表）で、雪の下で寝かせた「雪の...
渡島総合振興局は、渡島合同庁舎（函館市美原４）１階道民ホールに２０２...
海産物卸問屋「福田海産」（函館市宇賀浦町、福田久美子社長）は２９日午...
【北斗】渡島４Ｈクラブ連絡協議会（出口拓也会長）と渡島総合振興局は、...
【江差】自ら生産した農産物で町の伝統食品の製造を手掛ける農業者組織「...
函館臨床福祉専門学校（佐藤久道校長）が今年４月の入学生限りで、来春の...
【知内】町は２１日、町役場に勤務する２０代の男性職員１人が新型コロナ...
【鹿部】町は２１日、職員２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した...
函館市教委は２１日、函館中部小学校、柏野小、神山小、青柳中で各１人、...
道警は２１日、函館方面本部交通課の３０代男性巡査長１人が新型コロナウ...
函館でも新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない。新規感染者は昨年１...
道は、テレワーク奨励強化期間「ホワイト・テレワーク・デイズ２０２１」...
ＪＲ函館駅前・大門地区の店舗でつくる函館都心商店街振興組合（渡辺良三...
【北斗】ＪＲ新函館北斗駅は、来訪者に今年１年の願いや合格祈願を書き込...
特産品ＥＣサイト「北海道地元市場」を展開するロカラ（函館市鍛治１、中...