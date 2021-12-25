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海産物卸問屋「福田海産」（函館市宇賀浦町、福田久美子社長）は２９日午...
【北斗】渡島４Ｈクラブ連絡協議会（出口拓也会長）と渡島総合振興局は、...
【江差】自ら生産した農産物で町の伝統食品の製造を手掛ける農業者組織「...
新はこだて、函館市亀田、今金町の３ＪＡでつくる生産者組織「函館育ちふ...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での１１月の生鮮スルメ...
ＪＡ函館市亀田女性部（山田美代子部長）は、今年収穫したサツマイモを使...
【北斗】市清川の木村元司さん（７６）が今年度の「森と人を育てるコンク...
道南太平洋海域（渡島、胆振、日高）でのスケトウダラ刺し網漁について、...
【北斗】道総研道南農試（北斗市本町）の大型世代促進温室で１日、試験栽...
【札幌】道産米「ゆめぴりか」の生産技術やおいしさを競う「ゆめぴりかコ...
【北斗】トラピスト修道院（市三ツ石）に続く「トラピスト通り」の並木道...
渡島総合振興局と桧山振興局がまとめた今年度上半期（４～９月）の渡島、...
石川県出身の作家、赤地健さんと木田克之さんによる「ゆく年くる年展」が...
道南の冬を代表する味覚の一つ「ゴッコ（ホテイウオ）」の魅力を楽しむ「...
木下グループ（東京）と北海道エアポート、函館空港ビルデングは２９日、...
２０２１年も残すところ１週間。函館市石川町の造園業、桔梗造園（山本久...
渡島総合振興局は、渡島合同庁舎（函館市美原４）１階道民ホールに２０２...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、昨年度は中止を余儀なくされた函館...
道内の酪農家のピンチを救おうと、渡島総合振興局は渡島合同庁舎（函館市...
コロナ禍が続いて約２年。この間、マスクの形状にも変化や進化が感じられ...