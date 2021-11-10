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道が公表した野生鳥獣（海獣類を除く）による全道の農林水産業２０２０年...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会（札幌）は、６日午後１時から函館...
【木古内】無農薬水耕栽培に取り組むサンライト（北斗市、小林裕司社長）...
農業の夢実現へ第一歩――。函館在住の英語講師、岡本みなみさん（３２）...
函館豆腐油揚組合（工藤英洋理事長、加盟６社）が取り組む地元豆腐店活性...
ＪＡ函館市亀田女性部（山田美代子部長、部員５５人）は２日、ＪＡ加工施...
道東太平洋沿岸で赤潮による漁業被害が発生している問題で、上磯郡漁協（...
福田農園（七飯町鶴野、福田将仁社長）の「王様しいたけ」と、老舗日本茶...
【北斗】谷観光農場（市向野、谷文貴代表）の畑で、ナガイモの秋掘りが進...
渡島総合振興局と桧山振興局が２１日公表した渡島、桧山管内での農作物生...
【北斗】大野中学校（加賀亨校長、生徒２８８人）で６日、手話講座が開か...
【厚沢部】まちおこし企業の素敵な過疎づくり株式会社が９月末まで募集し...
箱館戦争終結の舞台にもなった 〝亀八〟の愛称で親しま...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は１６日午後６時半から、...
公立はこだて未来大学は２７、２８の両日、２０２２年度募集の学校推薦型...
函館西高校（高橋敏史校長）で４日、１年生２３６人を対象とした薬物乱用...
函館市と道計量協会函館支部は６日、テーオーデパートで計量展「計量のひ...
ベラルーシ共和国と函館、北海道の交流を深める「ベラルーシ・北海道フォ...
○…地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士、小林文代代表...
函館市は９日、今年度の市技能功労者表彰式を市役所で行った。造園部門で...