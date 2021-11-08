この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会（札幌）は、６日午後１時から函館...
【木古内】無農薬水耕栽培に取り組むサンライト（北斗市、小林裕司社長）...
農業の夢実現へ第一歩――。函館在住の英語講師、岡本みなみさん（３２）...
函館豆腐油揚組合（工藤英洋理事長、加盟６社）が取り組む地元豆腐店活性...
ＪＡ函館市亀田女性部（山田美代子部長、部員５５人）は２日、ＪＡ加工施...
道東太平洋沿岸で赤潮による漁業被害が発生している問題で、上磯郡漁協（...
福田農園（七飯町鶴野、福田将仁社長）の「王様しいたけ」と、老舗日本茶...
【北斗】谷観光農場（市向野、谷文貴代表）の畑で、ナガイモの秋掘りが進...
渡島総合振興局と桧山振興局が２１日公表した渡島、桧山管内での農作物生...
函館市農林水産部農務課はこのほど、新規就農希望者に向けたガイドブック...
不登校、高校中退者、ひきこもりに悩む人や支援者を対象とした「北星余市...
函館の幕末から戦後まで約１００年間に製作・撮影された、函館古地図や古...
【北斗】市は、１０月から実証運行を開始した北斗市巡回ワゴンの利用状況...
北海道労働者福祉協議会と労働者福祉中央協議会、北海道労働金庫は９～１...
北海道と双璧をなす国内屈指の観光地、沖縄。魅力はさまざまある中でも「...
新体操の高体連秋季大会が１０月３１日、遺愛高体育館で行われた。個人競...
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は１日、古典の日朗読会「平安絵巻の世界...
法務局なんでも相談、１１月８日付 タイトル 「女性の人権ホットライ...
【札幌】バスケットボールの第７４回北海道高校選手権大会兼全国高校選手...
【松前】町青少年健全育成推進「少年の主張大会」（町青少年健全育成連絡...