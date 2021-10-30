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福田農園（七飯町鶴野、福田将仁社長）の「王様しいたけ」と、老舗日本茶...
【北斗】谷観光農場（市向野、谷文貴代表）の畑で、ナガイモの秋掘りが進...
渡島総合振興局と桧山振興局が２１日公表した渡島、桧山管内での農作物生...
函館市農林水産部農務課はこのほど、新規就農希望者に向けたガイドブック...
【北斗】ＪＡ新はこだて（横道重人組合長）は１８日、市村内の函館育ちラ...
【北斗】市は２０日、道道上磯峠下線沿いの市渡マルメロ団地で、マルメロ...
ＪＡ函館市亀田青年部（山田拓也部長）は１３日、亀田中野町の畑でサツマ...
【北斗】野菜の有機栽培に取り組む「ソーシャル・エイジェンシー」（函館...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での９月の生鮮スルメイ...
渡島総合振興局と桧山振興局が７日に公表した渡島、桧山管内の農作物生育...
函館北昭和小学校（近江辰仁校長、児童１７９人）は２２日、学校に配備さ...
衆院選比例道ブロックに立候補した公明党前職の佐藤英道氏（６１）が２９...
「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産に登録されてから３カ月。...
函館市文学館講演会「石川啄木講座」（函館市文化・スポーツ振興財団主催...
３１日投開票の衆院選は最終盤に入り、道８区（渡島、桧山管内）の２候補...
函館市の香雪園（見晴公園）で紅葉が見ごろを迎えた。イロハモミジやヤマ...
〇…丸井今井函館店（本町）は３１日午前１０時から、ハロウィーンにちな...
函館市は２９日、企業会計分を除く市正職員を来年度に８人削減する見直し...