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渡島総合振興局と桧山振興局が２１日公表した渡島、桧山管内での農作物生...
函館市農林水産部農務課はこのほど、新規就農希望者に向けたガイドブック...
【北斗】ＪＡ新はこだて（横道重人組合長）は１８日、市村内の函館育ちラ...
【北斗】市は２０日、道道上磯峠下線沿いの市渡マルメロ団地で、マルメロ...
ＪＡ函館市亀田青年部（山田拓也部長）は１３日、亀田中野町の畑でサツマ...
【北斗】野菜の有機栽培に取り組む「ソーシャル・エイジェンシー」（函館...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での９月の生鮮スルメイ...
渡島総合振興局と桧山振興局が７日に公表した渡島、桧山管内の農作物生育...
ＪＡならけんは７日、函館市役所に工藤寿樹市長を表敬訪問し、地元特産の...
【七飯】はこだてわいん（町上藤城）は８日、本社近くの自社農園で、醸造...
スナップ・アイ スポーツグラフ...
【森、知内】道南初の地域連携ＤＭＯ（観光地域づくり法人）の立ち上げを...
函館市いじめ防止対策審議会の重大事態調査部会（部会長・伊藤詠子弁護士...
自民党の西村康稔前経済再生担当相が２６日、衆院選道８区に立候補した同...
日本維新の会の鈴木宗男参院議員（新党大地代表）が２６日、函館入りし、...
▽逢坂誠二氏（立憲・前） 医療・福祉の地域間、官民間の違いを調整し...
函館馬主協会（河内孝夫会長）は２２日、函館市に１００万円を寄付した。...
【北斗】谷観光農場（市向野、谷文貴代表）の畑で、ナガイモの秋掘りが進...
渡島総合振興局と桧山振興局が２１日公表した渡島、桧山管内での農作物生...
１９日午前１１時２５分 第一声後、真っ先に高校時代にアルバイトをし...