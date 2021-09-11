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道もち米団地農協連絡協議会、道南地区農協組合長会は１０日、八雲町産の...
【北斗】ＪＡ新はこだてきゅうり選別施設（市中野通）で、キュウリの出荷...
道が発表した２０２０年度の海獣（トド、オットセイ、アザラシ）の漁業被...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での８月の生鮮スルメイ...
道総研函館水試（志田修場長）は８月２６日、道南太平洋でのスルメイカ分...
魚類の養殖技術の確立に向け検討する「市魚類等養殖推進協議会」（会長・...
【北斗、七飯】全道一の長ネギ出荷量を誇るＪＡ新はこだて管内で、露地物...
道は、農家の生産性向上や人手不足解消の切り札とされる「スマート農業」...
渡島総合振興局と桧山振興局が３日に発表した渡島、桧山管内の農作物生育...
【北斗】ＪＡ新はこだて（本店・北斗市、横道重人組合長）は１３日、北海...
函館市教委は、市内の学校で新型コロナウイルスの感染が相次いで判明して...
道内に出ていた新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の今月３０日までの...
道内への新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の延長を受け、函館市は１...
函館市主催の「自殺予防パネル展」が１０日、市中央図書館１階展示コーナ...
函館市内の写真愛好家で作られるフォトサークル写留夢（しゃるむ）（石川...
函館市中央図書館は１４日午後１時半から、今年度の「初心者のための読み...
北海道奎星（けいせい）会（木村蒼人会長）主催の第６５回書道展（函館新...
道もち米団地農協連絡協議会、道南地区農協組合長会は１０日、八雲町産の...
国立音楽大北海道同調会（小野龍臣会長）は２０日午後１時半から、函館市...
〇…道は、今年度の道社会貢献賞（地域活動推進功労者）の受賞者を発表し...