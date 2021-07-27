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函館市陣川町の「Ｂｌｕｅ Ｂｅｒｒｙ Ｆａｒｍ ＨＯＮＤＡ」（本田利...
【森】森町林業グループ（長岡仁会長）は、北海道林業グループ協議会の発...
ＪＡ新はこだて（本店・北斗市、横道重人組合長）は、ＪＡ職員自らご飯を...
函館市南茅部地区で２０日、上品で澄んだだしが取れる天然マコンブの今季...
道南いたさか農園（厚沢部町社の山、板坂峰行代表）の圃場（ほじょう）で...
【北斗】道内唯一の林業の専門学校として昨年開校した「北の森づくり専門...
渡島総合振興局と桧山振興局は７日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
道は、道内の水産業・漁村の動向や道が講じた施策を紹介する「２０２０年...
【北斗】市内の観光果樹園で、今季のサクランボ狩りが始まった。来園者は...
○…「ビューティーサロン フローリッシュ」（西村龍一オ...
マジック愛好家でつくる函館マジッククラブ（伊藤安昌会長、１１人）が今...
〇…市立函館図書館の初代館長、岡田健蔵氏の著作物や図書...
函館中央病院（本橋雅寿病院長）は、４月に新設した「糖尿病・内分泌内科...
２２～２５日の４連休の道南は好天が続き、行楽日和となり、市内は観光客...
オンラインで開かれている国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界遺産委員...
【北斗】優良米の早期開発に向け、道総研道南農試（北斗市本町）の大型温...
大間原発の建設差し止めなどを求めて函館市が国や電源開発を相手に２０１...
バレーボールの第７回北海道パーケット工業杯函館地区小学生交流大会（函...
食品製造のだるま食品本舗（函館市西桔梗町、工藤哲也社長）は今月から、...