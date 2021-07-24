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函館市陣川町の「Ｂｌｕｅ Ｂｅｒｒｙ Ｆａｒｍ ＨＯＮＤＡ」（本田利...
【森】森町林業グループ（長岡仁会長）は、北海道林業グループ協議会の発...
ＪＡ新はこだて（本店・北斗市、横道重人組合長）は、ＪＡ職員自らご飯を...
函館市南茅部地区で２０日、上品で澄んだだしが取れる天然マコンブの今季...
道南いたさか農園（厚沢部町社の山、板坂峰行代表）の圃場（ほじょう）で...
【北斗】道内唯一の林業の専門学校として昨年開校した「北の森づくり専門...
渡島総合振興局と桧山振興局は７日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
道は、道内の水産業・漁村の動向や道が講じた施策を紹介する「２０２０年...
【北斗】市内の観光果樹園で、今季のサクランボ狩りが始まった。来園者は...
ＪＡ函館市亀田（柴谷廣道組合長）の農産物直売所「ファーマーズ・マーケ...
道南縄文文化推進協議会（会長・境勝則函館商工会議所副会頭）は、世界文...
函館市中学校生徒会協議会総会がこのほど、市亀田交流プラザで開かれた。...
市立函館博物館は２３日、函館公園内の北海池で夏休みの小学生らを対象に...
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は２２日、函館朗読紀行Ｖｏｌ・１５「大...
〇…みすず調剤薬局（函館市柏木町）の薬食同源教室がこのほど、函館市亀...
野良猫の増加やトラブルを防ぐため、不妊・去勢手術を行い、地域と猫の共...
「ゼロカーボン」「カーボンゼロ」「カーボンニュートラル」という言葉を...
４連休の２日目となった２３日、函館市内の観光地は、久しぶりに多くの観...
渡島総合振興局と桧山振興局は２１日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【札幌】道産水産物の消費低迷や主要魚種の不漁が続く中、道は各地の水産...