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ＪＡ函館市亀田（柴谷廣道組合長）の農産物直売所「ファーマーズ・マーケ...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での６月（解禁月）の生...
函館市桔梗１の農業紫前（しぜん）勝子さん（７０）は、旬を迎えたハスカ...
海産物卸問屋「福田海産」（函館市宇賀浦町、福田久美子社長）は３日午前...
【七飯】渡島総合振興局は６月３０日、町文化センターで今年度の道南ワイ...
【北斗】市内の農家で、ハウスものの長ネギの収穫・出荷作業が進んでいる...
【北斗】ＪＡ新はこだて（横道重人組合長）は２６日、「堂島ロール」で知...
道は今年度から、道内での魚類養殖の事業化を後押しするため、本格的に動...
渡島総合振興局と桧山振興局は２１日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は１８日午前１０時から...
【北斗】軟式野球は北斗市総合運動公園野球場で代表決定戦を行い、鹿部が...
フットサルのＦリーグ２０２１―２０２２ディビジョン１第７節、エスポラ...
函館私学振興協議会（野又淳司会長）は１０日、函館大学を会場に加盟校な...
南北海道外洋帆走協会（河村隆平会長）が運営する「函館ジュニア・セーリ...
道は、道内の水産業・漁村の動向や道が講じた施策を紹介する「２０２０年...
函館大妻高校（池田延己校長、生徒３６７人）で１０日、２年ぶりの学校祭...
２組の吉村姓兄弟によるジャズカルテット「ＹＯＳＨＩＭＵＲＡ４」の結成...
〇…北斗市野菜生産出荷組合（山上邦臣組合長）は６日、北斗市内の介護、...
道警函館方面本部交通機動隊（石井英明隊長）は１０日、函館運転免許試験...