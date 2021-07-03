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函館市桔梗１の農業紫前（しぜん）勝子さん（７０）は、旬を迎えたハスカ...
海産物卸問屋「福田海産」（函館市宇賀浦町、福田久美子社長）は３日午前...
【七飯】渡島総合振興局は６月３０日、町文化センターで今年度の道南ワイ...
【北斗】市内の農家で、ハウスものの長ネギの収穫・出荷作業が進んでいる...
【北斗】ＪＡ新はこだて（横道重人組合長）は２６日、「堂島ロール」で知...
道は今年度から、道内での魚類養殖の事業化を後押しするため、本格的に動...
渡島総合振興局と桧山振興局は２１日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
函館市女性センター（東川町、原田恵理子館長）などの有志がイカを招くた...
函館で水揚げされるブリは、１０月中旬に脂ののりがピークを迎えることが...
【七飯】農業の人手不足を解決し、障害者の働く場を確保する「農福連携」...
函大谷初回７点 函大谷は、初回先頭の蔭浦大の四球、佐々木の犠打で１死...
第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第４日の２日...
函館地区トラック協会（藤山幸伸会長、２５９社）は２日、恵山つつじ公園...
函館水産高校（亀山喜明校長）は３、４両日、今年１～３月の米ハワイ沖で...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（紺谷克孝団長...
１９５１年に全国６番目の支部として発足したアマチュア絵画グループ「チ...
函館市は２日、都市建設部の２０代女性職員を減給１０分の１（１カ月）の...
日本政策金融公庫（東京）は、新型コロナウイルス禍をさまざまなアイデア...