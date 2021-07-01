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【北斗】市内の農家で、ハウスものの長ネギの収穫・出荷作業が進んでいる...
【北斗】ＪＡ新はこだて（横道重人組合長）は２６日、「堂島ロール」で知...
道は今年度から、道内での魚類養殖の事業化を後押しするため、本格的に動...
渡島総合振興局と桧山振興局は２１日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
函館市女性センター（東川町、原田恵理子館長）などの有志がイカを招くた...
函館で水揚げされるブリは、１０月中旬に脂ののりがピークを迎えることが...
【七飯】農業の人手不足を解決し、障害者の働く場を確保する「農福連携」...
【七飯】ＪＡ新はこだて七飯基幹支店のニンジン共選施設（町大中山７）が...
【北斗】今季の北斗市沿岸のホッキ漁が１６日に始まった。上磯郡漁協上磯...
道立工業技術センター（函館市桔梗町）などは、ＪＡ新はこだて木古内支店...
市函は初回、先頭・小田の中越え三塁打、櫻井の犠飛と２人で先制。２回は...
函商は初回にミスに付け込んで攻め切った。敵失で出塁した神力の二盗、高...
知内は初回先頭の金澤から４連続四球で先制すると、なおも満塁に川村の中...
高校野球の第１０３回全国選手権大会南北海道大会函館支部予選第３日は６...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連たそがれ野球...
函館市民映画館シネマアイリス（本町、菅原和博代表）は、函館出身の作家...
【七飯】渡島総合振興局は６月３０日、町文化センターで今年度の道南ワイ...
○…道内各地の文化や自然、名産を題材としたパズル本「脳活パズル＆クイ...
函館湯の川温泉旅館協同組合（金道太朗理事長）は６月３０日、花びしホテ...