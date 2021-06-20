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【七飯】農業の人手不足を解決し、障害者の働く場を確保する「農福連携」...
【七飯】ＪＡ新はこだて七飯基幹支店のニンジン共選施設（町大中山７）が...
【北斗】今季の北斗市沿岸のホッキ漁が１６日に始まった。上磯郡漁協上磯...
道立工業技術センター（函館市桔梗町）などは、ＪＡ新はこだて木古内支店...
【七飯】ＪＡ新はこだて七飯基幹支店管内で、道内一の生産量を誇るカーネ...
【札幌】道内５つの農業共済組合（ＮＯＳＡＩ）が来年４月１日に合併し、...
【上ノ国】道立総合研究機構中央水産試験場は３日、小砂子漁港のいかだで...
【上ノ国】町中須田の農業法人「ＭＯＲＩ ＦＡＲＭ」（森啓介社長）は、...
【乙部】桧山沖のニシン資源の復興を目指す「桧山管内水産振興対策協議会...
【北斗】谷観光農場（市向野、谷文貴代表）で１０日、露地栽培のイチゴ狩...
弓道は１６～１８日、函館アリーナで個人戦と団体戦を行い、女子団体戦で...
【江差】陸上の第３５回桧山中学校大会（道南陸上競技協会、桧山中体連主...
函館軟野連あさ野球...
ぶらっと大会（５月１９日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パーク...
第１回男女ペア大会（５月２０日、函館桔梗高台パークゴルフ場、同場主催...
テニスのダンロップ函館地区予選大会（函館テニス協会主催）がこのほど、...
【七飯】大沼国定公園内の小沼の湖畔で、初夏を代表する「コウホネ」の花...
函館元町ライオンズクラブ（ＬＣ、会員３２人）は１９日、会員や会員が所...
【写真特集】高体連弓道全道大会団体戦（函館アリーナ）...
函館碧血会（北原善通会長）は１９日、函館山のふもとにある戊辰戦争（１...