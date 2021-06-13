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【北斗】谷観光農場（市向野、谷文貴代表）で１０日、露地栽培のイチゴ狩...
【北斗】ラッカセイの特産化を目指す農業青年組織「北斗市４Ｈクラブ」（...
渡島総合振興局と桧山振興局は７日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
道南の赤肉ブランドメロン「さぶりメロン」の初競りが８日、函館市青果物...
渡島総合振興局は今月から、今年度の「道南ワインアカデミー」を開講する...
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旭川在住の墨絵詩書家、小林白炎（本名・裕幸）さん（５１）の墨絵詩書展...
【札幌】道内５つの農業共済組合（ＮＯＳＡＩ）が来年４月１日に合併し、...
南茅部高校（藤井浩之校長）の生徒玄関前の花壇にこのほど、『茅空（カッ...
渡島管内２市９町の首長と議会議長でつくる「渡島総合開発期成会」（会長...
函館市成年後見センターは１０日、サン・リフレ函館で今年度の市民後見人...
軟式野球の高松宮賜杯第６５回全日本大会函館支部大会（函館...
陸上の第７３回函館市中学校体育大会兼第４８回全日本中学校選手権大会四...
陸上の第７０回渡島中学校大会兼第４８回全日本中学校選手権大会四種競技...
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