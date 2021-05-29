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【七飯】町内の農家で、早出し用の露地ダイコンの収穫・出荷作業が始まっ...
新型コロナウイルスのまん延で鮮魚が売れないピンチを乗り切ろうと、函館...
函館市農林水産部は、市水産物地方卸売市場（豊川町）と青果物地方卸売市...
【乙部】町集落連携推進協議会（大川勲会長）が運営する今年度の「野菜市...
野菜ソムリエコミュニティ函館（齊藤縁代表、会員３２人）は、道南で野菜...
ＪＡ函館市亀田青年部（山田拓也部長、部員２１人）は１９日、亀田中野町...
【木古内】無農薬水耕栽培に取り組むサンライト（北斗市、小林裕司社長）...
渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【せたな】町の小池武博さん（６８）が、２０２０年度の「北海道指導林家...
松前沖～秋田県沖での日本海側のスルメイカ分布密度が、昨年を下回り、過...
気象庁によると、２９日午後７時１０分ごろ、浦河沖を震源とする地震があ...
函館市産のホッケを使ったフライなどを格安で販売するイベントが２９日、...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後３時） 【小 児 科】はるこども...
【札幌、旭川、小樽】道などは２９日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は２９日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
【東京】函館市が国と電源開発（東京）に対し、大間原発（青森県大間町）...
【木古内】道南いさりび鉄道札苅駅から国道２２８号につながる町道（約１...