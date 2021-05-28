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函館市農林水産部は、市水産物地方卸売市場（豊川町）と青果物地方卸売市...
【乙部】町集落連携推進協議会（大川勲会長）が運営する今年度の「野菜市...
野菜ソムリエコミュニティ函館（齊藤縁代表、会員３２人）は、道南で野菜...
ＪＡ函館市亀田青年部（山田拓也部長、部員２１人）は１９日、亀田中野町...
【木古内】無農薬水耕栽培に取り組むサンライト（北斗市、小林裕司社長）...
渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【せたな】町の小池武博さん（６８）が、２０２０年度の「北海道指導林家...
今季の道南スルメイカ漁解禁まで半月を切った。函館でのイカ釣り漁は近年...
【上ノ国】町湯ノ岱地区の春の風物詩とも言われるゼンマイ干し作業が、民...
【北斗】市内の農家で、ハウス栽培した春採りハクサイの収穫・出荷作業が...
新型コロナウイルスのまん延で鮮魚が売れないピンチを乗り切ろうと、函館...
【七飯】２８日午後２時１５分ごろ、町峠下で約１０戸が停電し、同４時１...
【松前】第４回町議会臨時会が２８日開かれた。町肉牛改良センター牛舎建...
大きくなったら、トラクター運転してみたい！（大野農業高校で行われた生...
【福島】町議会定例会５月会議が２８日開会した。子育て世帯生活支援特別...
【札幌、旭川、小樽】道などは２８日、道内で新型コロナウイルスに新たに...
市立函館保健所は２８日、函館市内の保育所でノロウイルスが原因とみられ...
市立函館保健所は２８日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感...