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【七飯】道南で３５年ぶりに日本酒造りを始めた「箱館醸蔵」（町大中山１...
新型コロナウイルスのまん延で鮮魚が売れないピンチを乗り切ろうと、函館...
函館市農林水産部は、市水産物地方卸売市場（豊川町）と青果物地方卸売市...
【乙部】町集落連携推進協議会（大川勲会長）が運営する今年度の「野菜市...
野菜ソムリエコミュニティ函館（齊藤縁代表、会員３２人）は、道南で野菜...
ＪＡ函館市亀田青年部（山田拓也部長、部員２１人）は１９日、亀田中野町...
【木古内】無農薬水耕栽培に取り組むサンライト（北斗市、小林裕司社長）...
渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【せたな】町の小池武博さん（６８）が、２０２０年度の「北海道指導林家...
今季の道南スルメイカ漁解禁まで半月を切った。函館でのイカ釣り漁は近年...
【東京】函館市が国と電源開発（東京）に対し、大間原発（青森県大間町）...
【木古内】道南いさりび鉄道札苅駅から国道２２８号につながる町道（約１...
函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は２８日、農業・水産業の...
道教育大函館校は６月４日午後１時から、国際地域研究シンポジウムをビデ...
函館市が２８日発表した２０２０年度の観光入り込み客数は前年度比４２・...
【七飯】道南で３５年ぶりに日本酒造りを始めた「箱館醸蔵」（町大中山１...
〇…道立漁業研修所（鹿部町本別）は、今年度の漁業者入門研修の受講生を...
政府が北海道など９都道府県に発令している新型コロナウイルスの緊急事態...
「きょうは何人？」「多いな」「まだまだだね」。夕方になると、こんな会...
【七飯】町内の農家で、早出し用の露地ダイコンの収穫・出荷作業が始まっ...