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【木古内】無農薬水耕栽培に取り組むサンライト（北斗市、小林裕司社長）...
渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【せたな】町の小池武博さん（６８）が、２０２０年度の「北海道指導林家...
今季の道南スルメイカ漁解禁まで半月を切った。函館でのイカ釣り漁は近年...
【上ノ国】町湯ノ岱地区の春の風物詩とも言われるゼンマイ干し作業が、民...
【北斗】市内の農家で、ハウス栽培した春採りハクサイの収穫・出荷作業が...
【木古内】町鶴岡の東出雅史さん（５５）方の水田で１４日、町内のトップ...
【七飯】野菜ソムリエコミュニティ函館（齊藤縁代表、会員３２人）は９日...
渡島総合振興局はこのほど、高病原性鳥インフルエンザや豚熱（ＣＳＦ）な...
【江差】桧山で生産される野菜をアピールしようと、桧山南部立茎アスパラ...
【札幌】鈴木直道知事は２１日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの新...
ＪＡ函館市亀田青年部（山田拓也部長、部員２１人）は１９日、亀田中野町...
【七飯】函館中央署などは２０日、春の地域安全運動（１１～２０日）に合...
【北斗】今年から七重浜海水浴場の管理を担うシーイクオリティ（佐々木大...
【松前】町教委は、松前城周辺など松前公園内（史跡松前氏城跡福山城跡の...
市立函館保健所は２１日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道などは２１日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
「とびひ（伝染性膿痂疹）」について 今回は「とびひ」についてです。良...
手作りアップルパイが自慢の古き良き時代の喫茶店 函館アリーナのそばに...