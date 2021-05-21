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渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【せたな】町の小池武博さん（６８）が、２０２０年度の「北海道指導林家...
今季の道南スルメイカ漁解禁まで半月を切った。函館でのイカ釣り漁は近年...
【上ノ国】町湯ノ岱地区の春の風物詩とも言われるゼンマイ干し作業が、民...
【北斗】市内の農家で、ハウス栽培した春採りハクサイの収穫・出荷作業が...
【木古内】町鶴岡の東出雅史さん（５５）方の水田で１４日、町内のトップ...
【七飯】野菜ソムリエコミュニティ函館（齊藤縁代表、会員３２人）は９日...
渡島総合振興局はこのほど、高病原性鳥インフルエンザや豚熱（ＣＳＦ）な...
【江差】桧山で生産される野菜をアピールしようと、桧山南部立茎アスパラ...
【札幌】北海道花き生産連合会カーネーション部会の山田肇部会長が４月２...
「とびひ（伝染性膿痂疹）」について 今回は「とびひ」についてです。良...
手作りアップルパイが自慢の古き良き時代の喫茶店 函館アリーナのそばに...
【木古内】無農薬水耕栽培に取り組むサンライト（北斗市、小林裕司社長）...
函館湯の川温泉花火大会実行委（大桃誠実行委員長）は２１日、新型コロナ...
渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は６月８日午後２時から、ざいだんアフ...
函館東ロータリークラブ（佐藤真一会長）は２０日、北海道国際交流センタ...
函館市本町のカフェ「Ｆ―ＣＯＮ カフェ マリエージュＦ」はこのほど、...
五稜郭の文化価値を考える会（佐々木馨会長）は１５日、今年度の連続講座...