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【北斗】市細入の農業ハウス内で、有機栽培で育てた紫アスパラガスがぐん...
【北斗】市内の農家で、ハウスものの春レタスの収穫・出荷作業が始まった...
【鹿部】町は２０日、道の駅「しかべ間歇泉（かんけつせん）公園」で「タ...
【森】森水産加工業協同組合の直売所「北の森町噴火湾」は、１８日午前１...
【北斗】ＪＡ新はこだて（本店・北斗市）は１４日、市農業振興センターで...
【厚沢部】町の地域おこし協力隊「素敵な過疎づくり協力隊」の委嘱状交付...
【北斗】ＪＡ新はこだて（輪島桂組合長）は１３日、２０２０年度（２０年...
【北斗】市向野の谷観光農場（谷文貴代表）の畑で１１、１２の両日、ナガ...
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労働者の祭典「第９２回函館地区連合メーデー」（実行委主催）が２９日、...
【森】ＪＡ新はこだて森支店トマト選果場（町姫川）で、今季の促成トマト...
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◇長万部町 （３０日）▽まる元運動教室（静狩振興会館（静狩）／前１０...
◇北斗市 （３０日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
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遺愛女子高校演劇部（畠山莉緒部長）の第１回校内公演が２４日、同校講堂...
文科省は５月１０日まで、今年度１回目の「高校卒業程度認定試験」（高卒...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２９日、道内で新たに２３４人が新...