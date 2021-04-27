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【北斗】市内の農家で、ハウスものの春レタスの収穫・出荷作業が始まった...
【鹿部】町は２０日、道の駅「しかべ間歇泉（かんけつせん）公園」で「タ...
【森】森水産加工業協同組合の直売所「北の森町噴火湾」は、１８日午前１...
【北斗】ＪＡ新はこだて（本店・北斗市）は１４日、市農業振興センターで...
【厚沢部】町の地域おこし協力隊「素敵な過疎づくり協力隊」の委嘱状交付...
【北斗】ＪＡ新はこだて（輪島桂組合長）は１３日、２０２０年度（２０年...
【北斗】市向野の谷観光農場（谷文貴代表）の畑で１１、１２の両日、ナガ...
【知内】ハウス栽培の山ウドの収穫・出荷作業が、知内町内の２軒の農家で...
【江差】桧山沖で漁獲した紅ズワイガニの水揚げが、江差港で進んでいる。...
【厚沢部】２０２０年度の農業農村整備優良地区コンクール（全国土地改良...
２７日午後３時３５分ごろ、東北新幹線「はやぶさ・こまち２７号」が白石...
【札幌】道立江差高等看護学院教員によるハラスメントを学生と父母が訴え...
【鹿部】町は２７日、水産経済課に所属する男性職員１人が新型コロナウイ...
【森】森観光協会（河野昭彦会長）は２７日、青葉ケ丘公園のサクラ「ソメ...
【北斗】市細入の農業ハウス内で、有機栽培で育てた紫アスパラガスがぐん...
【上ノ国】湯ノ岱町内会（鈴木廣昭会長）は２６日、町湯ノ岱地区で「まん...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽３０日...