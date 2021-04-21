この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【森】森水産加工業協同組合の直売所「北の森町噴火湾」は、１８日午前１...
【北斗】ＪＡ新はこだて（本店・北斗市）は１４日、市農業振興センターで...
【厚沢部】町の地域おこし協力隊「素敵な過疎づくり協力隊」の委嘱状交付...
【北斗】ＪＡ新はこだて（輪島桂組合長）は１３日、２０２０年度（２０年...
【北斗】市向野の谷観光農場（谷文貴代表）の畑で１１、１２の両日、ナガ...
【知内】ハウス栽培の山ウドの収穫・出荷作業が、知内町内の２軒の農家で...
【江差】桧山沖で漁獲した紅ズワイガニの水揚げが、江差港で進んでいる。...
【厚沢部】２０２０年度の農業農村整備優良地区コンクール（全国土地改良...
道農政事務所（札幌）が公表した道内での２０１９年林業産出額は、前年比...
【厚沢部】厚沢部町で立茎栽培しているグリーンアスパラガスの収穫、出荷...
木古内町の２０２１年度一般会計予算は前年度比０・８％増の４０億１７９...
体長５０㌢以上のヘラブナ“巨ベラ”のメッカで知られる大沼国定公園内の...
津軽海峡方面では、ジギングで両型のマゾイやホッケが好釣。フィッシュラ...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連ら４人が１１日、椴法華沖へ釣行し、...
日本海側のカレイが徐々に釣れ始めている。フィッシュランド函館西桔梗店...
矢田釣具店／道南釣り情報...
【木古内】町共同募金委員会（大澤富士子会長）はこのほど、初のデザイン...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２１日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２１日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
【鹿部】町は２０日、道の駅「しかべ間歇泉（かんけつせん）公園」で「タ...