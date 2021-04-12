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【厚沢部】２０２０年度の農業農村整備優良地区コンクール（全国土地改良...
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【厚沢部】厚沢部町で立茎栽培しているグリーンアスパラガスの収穫、出荷...
【森】森水産加工業協同組合は２８日午前１０時から、同組合直売所「北の...
【厚沢部】道農政事務所が実施する今年度の「受け継ぎたい北海道の食」動...
函館・道南のグルメイベント「はこだてフードフェスタ２０２１」（実行委...
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市立函館保健所は１２日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...
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【森】森町若妻サークル連絡協議会はこのほど、道立青少年体験活動支援施...
１９７４年に創業し、父子２代に渡り味を引き継ぐ本格中華料理店を経営。...
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