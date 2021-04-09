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道農政事務所（札幌）が公表した道内での２０１９年林業産出額は、前年比...
【厚沢部】厚沢部町で立茎栽培しているグリーンアスパラガスの収穫、出荷...
【森】森水産加工業協同組合は２８日午前１０時から、同組合直売所「北の...
【厚沢部】道農政事務所が実施する今年度の「受け継ぎたい北海道の食」動...
函館・道南のグルメイベント「はこだてフードフェスタ２０２１」（実行委...
函館市椴法華地区で、春に間引きした養殖マコンブ「おとひめこんぶ」の水...
【厚沢部、江差】桧山管内の森林づくりに積極的に取り組む若手人材に贈る...
【北斗】市野菜生産出荷組合いちご部会（小山内慈部会長、８戸）は今月か...
水産品加工・卸の「道水」（函館市豊川町、高野元宏社長）グループの「道...
【江差】桧山沖で漁獲した紅ズワイガニの水揚げが、江差港で進んでいる。...
【森】第１回町議会４月会議が９日、開かれた。新型コロナウイルスワクチ...
【木古内】木古内小学校（小田将之校長、児童１０９人）で６日、入学式が...
【北斗】第２回市議会臨時会が９日開かれ、子育て世帯生活支援特別給付金...
【札幌】鈴木直道知事は９日の定例記者会見で、政府が同日、新型コロナウ...
【札幌、旭川】道と札幌市などは９日、新たな新型コロナウイルス感染者を...
市立函館保健所は９日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が確...
【福島】岩部クルーズを運航する福島町まちづくり工房（平野松寿代表理事...
西洋式農業発祥の地 明治維新以降に新産業を作り発展に尽力した成果を今...
【北斗】市市渡１の新函館北斗駅前に８日、道南の季節の食材をふんだんに...