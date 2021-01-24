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渡島総合振興局は新年度、高水準の漁獲量が続く渡島管内のブリについて、...
渡島総合振興局は、２０２０年の渡島管内の農作物概況をまとめた。台風の...
【厚沢部】町社の山の道南いたさか農園（板坂峰行代表）の圃場（ほじょう...
【上ノ国】町汐吹の上ノ国漁港・汐吹地区所属の第二幸和丸（市山昭義船長...
【七飯】七飯町内でビーツなどの西洋野菜や道南ブランド米の「ふっくりん...
函館市内の若手漁業者５人による水産業活性化プロジェクト「ハコダテフィ...
【江差、厚沢部】農業事業者の収入減少を補塡（ほてん）する「収入保険」...
道は、第１２期道果樹農業振興計画と第２期道花き振興計画の素案をまとめ...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での１１月の生鮮スルメ...
美原商店街振興組合（山本大樹理事長、加盟８０社）は２３日から、豪華賞...
【北斗】ソフトテニスの第４７回南北海道高校選抜インドア大会（函館ソフ...
函館大谷短大で１８日、生命保険協会函館協会（石桁健司会長）の出前講座...
「とかち帯広うまいものフェア」（帯広物産協会主催）が２３日、テーオー...
○…函館市中央図書館は３０日午後２時から、郷土の歴史講座「北海道立函...
函館市文学館は２３日、今年度３回目の「函館・文学の道しるべ」として、...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２３日、はこだてみらい館で「持続可...
道教育大函館校の学生でつくり、ＬＧＢＴ（性的少数者）の支援を考える「...
一昨年７月の参院選を巡って、広島の地元県議や市町村長に現金を渡したと...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２３日、函館北洋ビルで「漁業就...