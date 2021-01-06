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【江差、厚沢部】農業事業者の収入減少を補塡（ほてん）する「収入保険」...
道は、第１２期道果樹農業振興計画と第２期道花き振興計画の素案をまとめ...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での１１月の生鮮スルメ...
農林水産省が発表した２０２０年農林業センサス（今年２月１日現在）によ...
「和牛のオリンピック」と呼ばれる第１３回全国和牛能力共進会（全共）が...
【乙部】ひやま漁協のスケトウダラ延縄（はえなわ）漁が３日、今シーズン...
【北斗】適切な森林整備を実践し、他の模範となる優良な森林所有者らを表...
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【北斗】道総研道南農試（北斗市本町）の大型世代促進温室で２７日、試験...
函館市内の６団体が加盟する市各種団体連絡協議会（永澤和枝会長）は、１...
函館市美原４のクレープ店「絹焼包み月の雨」に、道内初をうたうクレープ...
函館市本通２のアップルムーン絵画工房（三浦卓也代表）の作品展が、函館...
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函館市は、昨年１０月末時点で要介護・要支援認定を受けた人が１万９６１...
【東京】高校バレー第７３回全日本バレーボール高校選手権大会（日本バレ...
市立函館保健所は５日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染...
函館出身で高知県在住の歌手、う～みさんが、歌手活動２０周年記念ＣＤア...