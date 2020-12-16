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道は、第１２期道果樹農業振興計画と第２期道花き振興計画の素案をまとめ...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での１１月の生鮮スルメ...
農林水産省が発表した２０２０年農林業センサス（今年２月１日現在）によ...
「和牛のオリンピック」と呼ばれる第１３回全国和牛能力共進会（全共）が...
【乙部】ひやま漁協のスケトウダラ延縄（はえなわ）漁が３日、今シーズン...
【北斗】適切な森林整備を実践し、他の模範となる優良な森林所有者らを表...
【七飯】農業など１次産業が、２次産業の「加工」と３次産業の「販売」ま...
【北斗】道総研道南農試（北斗市本町）の大型世代促進温室で２７日、試験...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２１日、函館北洋ビルで「漁業就...
道農政事務所函館地域拠点は１２月５日午後１時半から、函館国際ホテルで...
函館の有志でつくる「学生食糧支援プロジェクト実行委」は１３日、新型コ...
道警などは１５、１６の両日、函館市内で高齢者らに向けた特殊詐欺被害防...
日本航空（ＪＡＬ）は１６日、奥尻空港の荒天のため函館―奥尻間の１往復...
道は１６日、道民を対象に旅行代金を最大１万円補助して割り引く「どうみ...
【江差、厚沢部】農業事業者の収入減少を補塡（ほてん）する「収入保険」...
【上ノ国】町体育協会（三浦安則会長）の「お笑い健康体操」がこのほど、...
▽古部沖マス情報（１２日） 客が“ダメモト”...
道南釣り情報／矢田釣具店...
本格的な寒さとなった道南地方。釣りの方は「そろそろ本格化？」と思われ...