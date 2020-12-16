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函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での１１月の生鮮スルメ...
農林水産省が発表した２０２０年農林業センサス（今年２月１日現在）によ...
「和牛のオリンピック」と呼ばれる第１３回全国和牛能力共進会（全共）が...
【乙部】ひやま漁協のスケトウダラ延縄（はえなわ）漁が３日、今シーズン...
【北斗】適切な森林整備を実践し、他の模範となる優良な森林所有者らを表...
【七飯】農業など１次産業が、２次産業の「加工」と３次産業の「販売」ま...
【北斗】道総研道南農試（北斗市本町）の大型世代促進温室で２７日、試験...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２１日、函館北洋ビルで「漁業就...
道農政事務所函館地域拠点は１２月５日午後１時半から、函館国際ホテルで...
１０月に始まった道南太平洋海域（渡島、胆振、日高管内）のスケトウダラ...
【知内】来年３月に阪神甲子園球場で開かれる第９３回選抜高校野球大会の...
アーチェリーの記録会（函館アーチェリー協会主催）が１３日、函館市上湯...
スウェーデンのアンティーク品を集めた「手作りのスウェーデンアンティー...
函館の学生が普段の研究成果を披露する合同研究発表会「函館アカデミック...
道教育大函館校の学生でつくる「函館サンタラン」実行委員会（山出紗也加...
政府は１４日、国内観光の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏトラベル」を２８日から...
今冬はなかなか来なかったが、ついに到来した。一面の銀世界。道路は圧雪...
〇…道南の企業約７０社が加盟する函館市倫理法人会（吉住裕幸会長）は、...
１４日以降、道内各地が強い雪に見舞われていることを受け、道警は視界や...
道は、第１２期道果樹農業振興計画と第２期道花き振興計画の素案をまとめ...