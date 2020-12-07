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農林水産省が発表した２０２０年農林業センサス（今年２月１日現在）によ...
「和牛のオリンピック」と呼ばれる第１３回全国和牛能力共進会（全共）が...
【乙部】ひやま漁協のスケトウダラ延縄（はえなわ）漁が３日、今シーズン...
【北斗】適切な森林整備を実践し、他の模範となる優良な森林所有者らを表...
【七飯】農業など１次産業が、２次産業の「加工」と３次産業の「販売」ま...
【北斗】道総研道南農試（北斗市本町）の大型世代促進温室で２７日、試験...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２１日、函館北洋ビルで「漁業就...
道農政事務所函館地域拠点は１２月５日午後１時半から、函館国際ホテルで...
１０月に始まった道南太平洋海域（渡島、胆振、日高管内）のスケトウダラ...
高級ブランドとして知られる七飯町産リンゴ「ななみつき」の初競りが１２...
少女小説「なんて素敵にジャパネスク」など数多くのヒット作品を世に送り...
第２６回函館港イルミナシオン映画祭（実行委主催）が６日、２日間の日程...
○…エッセイ集「はなばあさんの想い出雑記帳」を出版した函館在住の瀧沢...
◇第４００回珠算検定試験合格者（全国珠算教育連盟主催、１１月２８日、...
卓球の第４２回函館会長杯硬式の部（函館卓球協会主催）は５日、函館アリ...
いじめや自殺、虐待など子どもを取り巻く社会問題に焦点を当てた映画「子...
立憲民主党代表特命補佐の逢坂誠二衆院議員（党道連代表）が６日、臨時国...
金森赤レンガ倉庫では、自身で撮影した写真でオリジナルカードを作製し、...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での１１月の生鮮スルメ...
函館市は、１０月１３日に市環境部（日乃出町）で実施した、家庭から出さ...