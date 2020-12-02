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渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２１日、函館北洋ビルで「漁業就...
道農政事務所函館地域拠点は１２月５日午後１時半から、函館国際ホテルで...
１０月に始まった道南太平洋海域（渡島、胆振、日高管内）のスケトウダラ...
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はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は７日、コープさっぽろ湯川店内...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での１０月の生鮮スルメ...
【北斗】ＪＡ新はこだて（輪島桂組合長）は７、８の両日、札幌の人気スー...
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【北斗】北斗市向野の谷観光農場（谷文貴代表）で、ナガイモの秋掘りが本...
【七飯】マーク商事（北斗市追分３、熊谷貴典社長）は１日、七飯町中島に...
○…日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証生活サポートセンターは５...
函館市社会福祉協議会（市社協）は４、５の両日、午前１０時から市総合福...
渡島総合振興局と道観光振興機構（札幌）は１１月３０日、同振興局で外国...
【七飯】農業など１次産業が、２次産業の「加工」と３次産業の「販売」ま...
函館市は、９月３０日に市環境部（日乃出町）で実施した、家庭から出され...
函館市議会第４回定例会が１日開会し、市は今年度一般会計補正予算など議...
函館海上冬花火実行委は１日までに、来年２月に開催を予定していた「函館...
函館市は５、６の両日、イトーヨーカドー函館店（美原１）でマイナンバー...
函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は１１月２８日、同校で「...