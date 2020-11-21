この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
道農政事務所函館地域拠点は１２月５日午後１時半から、函館国際ホテルで...
高級ブランドとして知られる七飯町産リンゴ「ななみつき」の初競りが１２...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は７日、コープさっぽろ湯川店内...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での１０月の生鮮スルメ...
【北斗】ＪＡ新はこだて（輪島桂組合長）は７、８の両日、札幌の人気スー...
函館市椴法華地区の「椴法華海鮮まつり」（実行委主催）が３日、市椴法華...
【北斗】北斗市向野の谷観光農場（谷文貴代表）で、ナガイモの秋掘りが本...
道は１１月１日から、道内１９漁協と連携し「おうちで！道産水産物お取り...
渡島総合振興局は２１日、豚熱（ＣＳＦ）や高病原性鳥インフルエンザ、口...
【北斗】ラッカセイの特産化を目指す農業青年組織「北斗市４Ｈクラブ」（...
２２日開催の日本管楽合奏コンテスト（日本音楽教育文化振興会主催）の小...
函館、北斗、七飯の２市１町による函館湾流域下水道事務組合議会（浜野幸...
函館、北斗、七飯の２市１町による函館圏公立大学広域連合議会（日角邦夫...
老舗和菓子店の千秋庵総本家（函館市宝来町）で２０日、カステラまんじゅ...
函館市中央図書館は、１階展示コーナーで「第１２回私たちのおすすめ本」...
◇函館・北斗・七飯（午前１０時―午後４時） 【小 児 科】かみいそ...
道教育大附属特別支援学校（紀藤典夫校長、児童生徒６０人）は１９日、生...
道南で新型コロナウイルス感染者が急増していることを受け、道は軽症や無...
函館市福祉人材バンクは１２月１４日午後１時から、市亀田交流プラザで開...
道農政事務所函館地域拠点は１２月５日午後１時半から、函館国際ホテルで...