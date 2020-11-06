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道は１１月１日から、道内１９漁協と連携し「おうちで！道産水産物お取り...
渡島総合振興局は２１日、豚熱（ＣＳＦ）や高病原性鳥インフルエンザ、口...
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渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
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【七飯】小野養鶏場（町鶴野、小野美孝代表）の直営店「里山楽房（さとや...
函館では珍しいジャガイモ専門店「じゃがいもＦＡＣＴＯＲＹ（ファクトリ...
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気象庁によると、６日午後５時５６分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震...
【旭川】旭川市は６日、同市内で新たに６人が新型コロナウイルスに感染し...
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