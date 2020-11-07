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【北斗】北斗市向野の谷観光農場（谷文貴代表）で、ナガイモの秋掘りが本...
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【北斗】ラッカセイの特産化を目指す農業青年組織「北斗市４Ｈクラブ」（...
渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
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北斗市の管理栄養士、木幡恵子さん（６５）が、今年度の北海道社会貢献賞...
予想通りというか、予想以上というか…米国大統領選挙は開票作業の最終盤...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、７日午...
〇…特殊詐欺被害に遭うことの多い高齢者に対し、孫世代の...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）はこのほど、はこだてみらい館で...
１１月に入り、函館市内で新型コロナウイルスの感染者が相次いで発生した...
函館大妻高校（池田延己校長）食物健康科は５日、同校でそば打ち体験学習...
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函館市は、市民が楽しみながら健康に関する知識を身に付ける「はこだて市...