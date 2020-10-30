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渡島総合振興局は２１日、豚熱（ＣＳＦ）や高病原性鳥インフルエンザ、口...
【北斗】ラッカセイの特産化を目指す農業青年組織「北斗市４Ｈクラブ」（...
渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【江差】今季のひやま漁協管内（八雲町熊石地区を含む）のサケ累計水揚げ...
【北斗】ＪＡ新はこだて（輪島桂組合長）は、今年から直播向けコメ品種「...
【上ノ国】町中須田の道道５号江差木古内線南側に広がる京谷作右衛門さん...
【厚沢部】ＪＡ新はこだて厚沢部基幹支店は３１日まで、今年度中止した秋...
【厚沢部】東日本大震災発生を機に、福島県の子どもたちに野菜を栽培し、...
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【北斗】２０２０年産の新米販売が本格的に始まり、ＪＡ新はこだての農産...
道が全１４振興局単位で開催中の「ふるさと魅力再発見！キャンペーン」の...
【札幌】鈴木直道知事は３０日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染...
【旭川】旭川市は３０日、同市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感染...
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◇厚沢部町パークゴルフ協会１０月例会（１８日、町多目的交流広場パーク...
【北斗】国連が提唱するＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の趣旨に沿った活...
【札幌、小樽】道と札幌市、小樽市は３０日、道内で合わせて６７人が新た...