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【北斗】ＪＡ新はこだて（輪島桂組合長）は、今年から直播向けコメ品種「...
【上ノ国】町中須田の道道５号江差木古内線南側に広がる京谷作右衛門さん...
【厚沢部】ＪＡ新はこだて厚沢部基幹支店は３１日まで、今年度中止した秋...
【厚沢部】東日本大震災発生を機に、福島県の子どもたちに野菜を栽培し、...
函館の地酒「函館奉行」の原料となる酒米吟風の稲刈りと新酒醸造祈願祭が...
【北斗】２０２０年産の新米販売が本格的に始まり、ＪＡ新はこだての農産...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での９月の生鮮スルメイ...
道南太平洋海域（渡島、胆振、日高管内）のスケトウダラ刺し網漁が始まり...
渡島総合振興局と桧山振興局は１日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（同...
渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
道は２４、２５の両日、函館蔦屋書店で、農業に取り組む障害福祉サービス...
日本航空（ＪＡＬ）は２２日、機材整備のため函館―丘珠間の１往復２便を...
【北斗】大野農業高校（野村博之校長）の実習用果樹園で２２日、ワイン用...
【鹿部】第４日曜日恒例のイベント「わくわくサンデー」が２５日、道の駅...
【北斗】市内の児童、生徒がまちづくりへの思いや将来の夢を発表する今年...
◇七飯町（２３日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（保健センター／...
◇北斗市（２３日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...