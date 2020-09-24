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道は１０月１～１０日、函館を含む道内７都市の１２９店舗で「北海道マイ...
【七飯】七飯町大中山１で新たな酒蔵を建設中の箱館醸蔵（冨原節子社長）...
【上ノ国】道漁業就業支援協議会（川崎一好会長）が実施する今年度初の漁...
渡島総合振興局と桧山振興局は１８日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は１７日、同校でブリの料...
【北斗、七飯】渡島総合振興局の鳴海拓史局長は１５日、北斗市と七飯町の...
【七飯】ＪＡ新はこだて七飯基幹支店農産物検査場で１６日、２０２０年産...
【江差】江差特産品推進会（大門和幸会長）は６日、アロニアを栽培する江...
道は、噴火湾北西部海域の３漁協（長万部、八雲町、落部）が、各漁協によ...
道が発表した２０１９年度の海獣（トド、オットセイ、アザラシ）の漁業被...
函館市企業局は２３日までに、事務事業・組織機構の見直しに伴い来年度に...
９月の４連休（１９～２２日）の函館・道南の観光地は、コロナ禍以前を感...
【知内】フルーツを感じる飲み口で人気の日本酒「純米吟醸ましろ」の原材...
函館市が今年度、公募プロポーザルで民間事業者への売却を予定する旧ロシ...
市内の商業施設で発生した強盗致傷事件で、容疑者を取り押さえ逮捕に貢献...
函館中部高校（佐竹卓校長）は２３日、同校で１年生が６月に七飯町大沼地...
道教委と電気工事業の日東電気工事（函館市昭和４、土谷禎宏社長）は２３...
サッカーの第９回全道シニア７０オープン大会（北海道サッカー協会、北海...
千代台公園トライアスロン記録会（函館市文化・スポーツ振興財団主催）が...
敬老の日が過ぎたが、６５歳以上の、いわゆる高齢の就業者（率）が年々増...