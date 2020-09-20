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渡島総合振興局と桧山振興局は１８日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は１７日、同校でブリの料...
【北斗、七飯】渡島総合振興局の鳴海拓史局長は１５日、北斗市と七飯町の...
【七飯】ＪＡ新はこだて七飯基幹支店農産物検査場で１６日、２０２０年産...
【江差】江差特産品推進会（大門和幸会長）は６日、アロニアを栽培する江...
道は、噴火湾北西部海域の３漁協（長万部、八雲町、落部）が、各漁協によ...
道が発表した２０１９年度の海獣（トド、オットセイ、アザラシ）の漁業被...
渡島総合振興局とホクレン函館支所は６日、函館蔦屋書店２階イベントスペ...
【厚沢部】桧山振興局の若手農業行政職員が農作業を実体験する今年度の「...
渡島総合振興局と桧山振興局は４日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
【松前】町は、新型コロナウイルス感染症で落ち込んだ個人消費の拡大と町...
【上ノ国】道漁業就業支援協議会（川崎一好会長）が実施する今年度初の漁...
【江差】えさし海の駅「開陽丸青少年センター」内で江差町の特産品などを...
２０日午前８時４０分ごろ、北海道新幹線奥津軽いまべつ―木古内間で、盛...
【七飯】函館七飯スノーパークは１２日、長年にわたる施設利用と道南のス...
【札幌】道と札幌市は２０日、道内で新たに１６人の新型コロナウイルス感...