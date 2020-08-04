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函館市陣川町の「Ｂｌｕｅ Ｂｅｒｒｙ Ｆａｒｍ ＨＯＮＤＡ」（本田利...
【乙部】桧山振興局は、地域ブランドとして国の地理的表示「ＧＩ」保護制...
【江差】町水堀町２７１の園芸店「水堀フラワーセンター」（吉田勇代表）...
【乙部】町内の未利用資源活用を検討している乙部町地域資源利活用推進協...
環境負荷を抑え、小規模で持続可能な林業に取り組むノウハウを学ぶ「自伐...
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【北斗】道総研道南農試（北斗市本町）の大型温室で２２日、水稲品種の開...
【福島】町が福島漁港内に建設した「蝦夷アワビ」養殖施設で１９日、町民...
渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
４日午後３時５５分ごろ、函館市田家町の商業施設の駐車場で、函館市の会...
函館市教委と市文化・スポーツ振興財団は３日、函館市芸術ホールで、夏休...
函館市教委は６日午前１０時から、来年６月供用開始を目指し現在整備中の...
３日午後８時４５分ごろ、函館市日吉町２の無職女性（６７）が買い物に行...
渡島総合振興局と桧山振興局は４日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
４日午後４時ごろ、函館市田家町のラルズマート白鳥店の駐車場で、市内に...