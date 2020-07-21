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渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
函館市南茅部地区で２０日、上品で澄んだだしが取れる天然マコンブの今季...
【北斗】農業青年クラブ「北斗市４Ｈクラブ」（春山和隆会長、会員１４人...
函館近海で漁獲が増えているブリの消費拡大を目指す「トトタベローネｉｎ...
【江差】町は、町内の農水産物の消費拡大を目的とした「産直マルシェ軽ト...
【厚沢部】新規就農者の営農サポートなどを実施している町農業担い手育成...
【北斗】北斗市向野の谷観光農場（谷文貴代表）でサクランボ狩りが始まり...
【乙部、厚沢部】桧山管内の農作物の生育状況などを把握するため、桧山振...
渡島総合振興局と桧山振興局は６日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
【厚沢部】町富栄の庄山農園（庄山謙一代表）は３、４の両日、今年度初の...
渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
「土用の丑（うし）の日」の２１日、函館市内の和食店などではウナギの調...
【厚沢部】町松園のバレイショ集出荷貯蔵施設で２０日、今年度のメークイ...
【札幌】サッポロビール（東京）は、糖質８０％オフの新ジャンル商品「サ...
日本航空（ＪＡＬ）は２１日、機材トラブルのため、函館―丘珠間の１往復...
【北斗】市議会第３回臨時会は２１日、開かれ、新型コロナウイルスの緊急...
【札幌、小樽、旭川】札幌市は２１日、市内で新たに８人が新型コロナウイ...
【乙部】乙部町地域資源利活用推進協議会（田中義人会長）は２４日午前１...