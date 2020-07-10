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渡島総合振興局と桧山振興局は６日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
【厚沢部】町富栄の庄山農園（庄山謙一代表）は３、４の両日、今年度初の...
ＪＡ函館市亀田（柴谷廣道組合長）の農産物直売所「ファーマーズ・マーケ...
道総研さけます・内水面水試（恵庭市）が公表した今年の道内の秋サケ来遊...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での６月の生鮮スルメイ...
【七飯】道内１位の生産量を誇るカーネーションの出荷が、ＪＡ新はこだて...
日本一のコンブ産地・函館市南茅部地区で養殖マコンブの水揚げが始まり、...
【七飯】町西大沼の蓴菜（じゅんさい）沼では、夏の味覚「ジュンサイ」の...
農業の魅力を家族で発信―。北斗市追分の白石農園（白石裕昭代表）は、動...
渡島総合振興局と桧山振興局は１８日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【北斗】谷川小学校（福井博志校長）で４日、北斗消防署の救急救命士を講...
老舗の看板を守りながら世界に１つしかない帽子を作り続ける 店主の村上...
【乙部、厚沢部】桧山管内の農作物の生育状況などを把握するため、桧山振...
函館市は、環境の整った地方で仕事と休暇を両立させる「ワーケーション」...
函館に滞在しているＪＲＡ（日本中央競馬会）の厩舎従業員有志１３０人が...
飲食事業などを手掛けるエムワイプラン（伊藤義彦社長）は、函館近郊の文...
ロシア極東大函館校（イリイン・セルゲイ校長）は１１、１２、１８、１９...
小笠原アカデミー教育振興財団（小笠原孝理事長）は６日、今年４月にオー...
桧山振興局（７月１０日） 【転入】...
◇新任あいさつ 函館税関総務部長 石田晶久氏...