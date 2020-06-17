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【北斗】北斗市特産のトマトの出荷が始まり、市トマト共同選別施設（中野...
【北斗】ＪＡ新はこだて（輪島桂組合長）は１２日、農産物直売所「あぐり...
【北斗】北斗市向野の谷観光農場（谷文貴代表）で、露地栽培のイチゴ狩り...
函館市農林水産部によると、市水産物地方卸売市場での生鮮スルメイカの取...
道南産高級赤肉メロン「さぶりメロン」の初競りが９日、函館市青果物地方...
道南産海藻「アカモク」に含まれる健康成分「フコキサンチン」は春先に多...
日本酒「函館奉行」に使用する酒米「吟風」の田植え式が６日、函館市米原...
渡島総合振興局と桧山振興局は２日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
道南スルメイカ漁が始まり、２日早朝、函館漁港に今季初のイカが水揚げさ...
【福島】福島幼稚園（石橋香代子園長）は１２日、園児たちが防犯活動を行...
【札幌】道は１７日、道調査分で新型コロナウイルスの感染者が確認されな...
【知内】町ほうれん草生産組合（橋本祐一組合長）は１５日、町重内の野菜...
【江差、上ノ国】江差町と上ノ国町は１６日、江差町役場で自治体間連携協...
函館財務事務所（峯村一久所長）は１６日、１～３月期の経済概況「道南経...
新型コロナウィルスが猛威を奮って４カ月ほど。国内の感染者は１５日現在...
函館市湯川町１のホテル「ＨＡＫＯＤＡＴＥ 海峡の風」は、ホテル内のレ...
【七飯】北海道猟友会新函館支部主催の青年部射撃大会が２１日午前９時半...