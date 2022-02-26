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函館市は、２０２２年度の自転車競走（競輪）事業特別会計予算案を公表し...
【札幌】鈴木直道知事は２５日の定例記者会見で、３月６日が期限となって...
第１回定例函館市議会が２５日開会し、工藤寿樹市長が２０２２年度市政執...
【福島】町は、全道・全国から多様な若者などを受け入れる人材交流の拠点...
【乙部】町教委は、今年度の教育・文化・スポーツ表彰として町内の小中学...
【鹿部】町は、新型コロナウイルス感染により自宅待機となり、近隣に支援...
【上ノ国】町は、まん延防止等重点措置の期間延長を受け、一部の公共施設...
函館市は新年度、保護者の合計所得が３００万円以下の家庭を対象に、市独...
【木古内】木古内町（鈴木慎也町長）は２４日、２０２２年度予算案を発表...
ＡＩＲＤО（エアドゥ）は２４日、新型コロナウイルスの影響による需要動...
札幌管区気象台は２５日、道内の向こう３カ月（３～５月）の天候の見通し...
【厚沢部】厚沢部町（渋田正己町長）は２５日、２０２２年度予算案を発表...
【厚沢部】渋田正己町長は、３月３１日に一身上の都...
函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は２２日、技術等級１級試...
北海道行政書士会函館支部（嶋田不二雄支部長、会員１４０人）は２２日、...
国公立大の２０２２年度２次試験の前期日程が２５日、全国で始まった。函...
【北斗】暴風雪で視界が遮られる「ホワイトアウト」が原因で発生した、２...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに９７人が新型コロナウイルスに...
【北斗】ＪＡ新はこだて（横道重人組合長）は、農産物直売所「あぐりへい...