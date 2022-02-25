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【札幌】鈴木直道知事は２５日の定例記者会見で、３月６日が期限となって...
第１回定例函館市議会が２５日開会し、工藤寿樹市長が２０２２年度市政執...
【福島】町は、全道・全国から多様な若者などを受け入れる人材交流の拠点...
【乙部】町教委は、今年度の教育・文化・スポーツ表彰として町内の小中学...
【上ノ国】町は、まん延防止等重点措置の期間延長を受け、一部の公共施設...
函館市は新年度、保護者の合計所得が３００万円以下の家庭を対象に、市独...
【木古内】木古内町（鈴木慎也町長）は２４日、２０２２年度予算案を発表...
【木古内】町は、発達した低気圧による昨年１１月２日の豪雨災害での対応...
函館市企業局交通部によると、函館市電の１月の乗客数は前年同月比２３％...
道は、今年度の建設部所管の道社会貢献賞と道産業貢献賞の受賞者を決めた...
新型コロナウイルスの状況（２５日）...
【札幌】鈴木直道知事は２５日の定例記者会見で、３月６日が期限となって...
ＪＲ北海道は２５日、室蘭線長万部―大岸付近の除雪作業のため運休が続い...
道警は２５日、函館方面本部の３０代男性警部補と函館西署刑事部門の２０...
渡島教育局は２５日、函館西高校で生徒への新型コロナウイルス感染を確認...
函館市内の私立高校８校は２５日、２０２２年度一般入試の合格者を発表し...
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