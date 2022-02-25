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【木古内】町は、発達した低気圧による昨年１１月２日の豪雨災害での対応...
函館市企業局交通部によると、函館市電の１月の乗客数は前年同月比２３％...
道は、今年度の建設部所管の道社会貢献賞と道産業貢献賞の受賞者を決めた...
函館市経済部は昨年１１月、ｅ―Ｊａｎネットワークス（本社・東京）が開...
函館圏公立大学広域連合議会（藤井辰吉議長）の第１回定例会が１８日、函...
函館湾流域下水道事務組合議会（福島恭二議長）の第１回定例会が１８日、...
【北斗】北斗市の２０２２年度一般会計予算案の総額は２１年度当初比２・...
函館市教委は２２日までに、昨年７月に世界文化遺産に登録された「北海道...
函館市議会は２２日、議会運営委員会（藤井辰吉委員長）を開き、第１回定...
日本電信電話ユーザ協会函館地区協会（中野恒会長）は、３月１０日午後５...
居住地の地元紙に載っていた記事につい目が止まった。大手不動産グループ...
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【木古内】木古内町（鈴木慎也町長）は２４日、２０２２年度予算案を発表...
函館市は２４日、新型コロナウイルスワクチン３回目接種の追加予約枠を発...
〇…日本気象協会（東京）は２４日、全国のサクラ（ソメイヨシノ）の開花...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２５日午後５時から、函館国際ホテル...
フォーポイントバイシェラトン函館（上谷智雄総支配人）で、イチゴを使っ...